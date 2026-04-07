Serhat Akın Fenerbahçe'yi bir kalemde silip attı: Keşke onlara gitseydim

Serhat Akın Fenerbahçe'yi bir kalemde silip attı: Keşke onlara gitseydim
Eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın, geçmiş kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de vefasızlık gördüğünü belirten Serhat Akın, Beşiktaş’a transfer olmamasını ''en büyük pişmanlığım'' olarak dile getirdi.

Fenerbahçe'nin efsane isimleri arasında gösterilen eski futbolcu Serhat Akın, geçmiş kariyerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

SERHAT AKIN'IN BEŞİKTAŞ PİŞMANLIĞI''

Süper Lig'e damga vuran golcü oyuncu, Fenerbahçe yerine Beşiktaş’a transfer olmamasının kendisi adına en büyük pişmanlığı olduğunu ifade etti. 

"VEFASIZ BİR CAMİADA BULUNMAZDIM''

2024 yılında uğradığı silahlı saldırının ardından Fenerbahçe camiasından yeterli desteği göremediğini dile getiren Akın, bu süreç sonrası sarı-lacivertli kulüple olan bağının zayıfladığını ifade etti. Serhat Akın, sarı-lacivertli taraftarları vefasızlıkla suçlayarak ''Bir şeye çok pişmanım. Beşiktaş beni çok istiyordu. Bir hakkım olsa 19 yaşında Fenerbahçe yerine Beşiktaş’a gitmek isterdim. En azından böyle vefasız bir camiada bulunmamış olurdum." ifadelerini kullandı. 

Cemre Yıldız
Trump'ın 'İran medeniyeti bu gece yok olacak' tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Trump'ın tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan jet açıklama
Trump 'İran bu gece yok olacak' dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Trump "Yok olacaklar" dedi, İran'dan aynı sertlikte yanıt geldi

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAsil Türk:

Saçma sapan konuşuyorsun.Seni bu takım Serhat yaptı.Kadiköy bogasi lakabını taktı.Kendi kredini bitirme bence

Haber YorumlarıHasan Yılmaz:

sana kadıköy boğası lskabını biz yakıştırdık şim di youtuberlikten para kazanmak için byle konuşuyorsun senin hiç bir videonu izlemeyeceğim bundansonra

Haber Yorumları6scq6vbrfp:

böyle bi habere ne gerek var ya.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yoğun bakımda bulunan Lucescu için sevenlerini üzen gelişme

Lucescu'nun sevenlerini üzen haber
Ünlü isimden bomba itiraflar: Garsondum, temizlikçiydim şimdi patronum

Ünlü isimden yıllar sonra gelen bomba itiraflar

Genç kadın, tesadüfen duydukları karşısında şoke oldu: Ahlaki değerlerimiz çökmüş

Tesadüfen duydukları şoke etti: Ahlaki değerlerimiz çökmüş
Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı

Engelli maaşı için başvuru yapınca hayatının şokunu yaşadı
Aydın’da eski belediye başkanı silahlı saldırıdan tutuklandı

Eski belediye başkanı tutuklandı! İddia çok vahim

Yoğun bakımda bulunan Lucescu için sevenlerini üzen gelişme

Lucescu'nun sevenlerini üzen haber
Ünlü isimden bomba itiraflar: Garsondum, temizlikçiydim şimdi patronum

Ünlü isimden yıllar sonra gelen bomba itiraflar

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma