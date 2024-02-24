Fenerbahçelilerin kabusu bitmiyor! Hem Osayi hem de İrfan sakatlandı

Yıldız futbolcularını bu sezon sakatlıktan kurtaramayan Süper Lig devi Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi 2 isim birden sakatlandı.

İRFAN HAFTALARCA YOK OSAYI'NİN DURUMU BELLİ DEĞİL

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, takımın bu sezon en iyi isimlerinden olan İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel sakatlandı. İrfan'ın bir adale sakatlığı yaşadığı ve sakatlık yaşadığı bölgede bir yırtık oluştuğu belirtilirken Osayi-Samuel de sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı.

İrfan Can'ın kaçıracağı maçlar tahmini şu şekilde;

