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Fenerbahçelilerin eleştirdiği Dzeko, Alex'i tarihten silecek

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Fenerbahçe formasıyla 59 maçta 34 gol ve 12 asistlik performans sergileyen Edin Dzeko, maç başına 0.77 skor katkısı vererek yabancı futbolcular arasında ikinci sırada yer aldı. Bu alanda lider isim ise 0.92 skor katkısıyla Alex de Souza.

Geçtiğimiz sezon Inter'den Fenerbahçe'ye transfer olan Edin Dzeko, maç başına skor katkısı veren yabancı futbolcular arasında tarihi istatistiklere imza attı.

ALEX'İ GEÇMESİNE RAMAK KALDI

Sarı-lacivertli formayla 59 maçta 34 gol ve 12 asistlik performans sergileyen Dzeko, maç başına 0.77 skor katkısı verdi. Dzeko yabancı futbolcular dikkate alındığında sadece, maç başına skor katkısı olan Alex de Souza'nın gerisinde kalıp ikinci sırada yer aldı.

Alex de Souza ise, 344 maçta 171 gol ve 146 asistle tam 317 gole katkı yapmış ve maç başına ortalama 0.92 skor katkısı vermişti. Pierre van Hooijdonk ise 3. sırada.

Fenerbahçelilerin eleştirdiği Dzeko, Alex'i tarihten silecek
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Alex De Souza Fenerbahçe Edin Dzeko Futbol Spor

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