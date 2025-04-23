İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

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Fenerbahçeli yıldızın eşi ve çocukları yalın ayak sokağa fırladı

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Fenerbahçeli futbolcu Diego Carlos'un eşi ve çocukları İstanbul'da büyük paniğe neden olan 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası evlerini yalın ayak terk etmek zorunda kaldılar.

İstanbul'da Silivri açıklarında 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından 6.2 ve 4.4 büyüklüklerinde 2 deprem daha meydana geldi. Depremler çevre illerde de hissedildi.

YALIN AYAK SOKAĞA FIRLADILAR

Depremler büyük paniğe neden olurken, Fenerbahçeli Diego Carlos'un eşi ve çocukları İstanbul'da meydana gelen şiddetli deprem sonra evlerini yalın ayakla terkettiler.

Fenerbahçeli yıldızın eşi ve çocukları yalın ayak sokağa fırladı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıdikduran adam:

ekrem silivri cezaevinin kasasını patlatmış diyorlar buda depreme sebep olmuş:))

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Haber YorumlarıMHSN SRC :

diego carlos diye bi futbolcularımı var bunların.geçmiş olsun istanbul.

Yorum Beğen14
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