Fenerbahçeli yıldızın eşi ve çocukları yalın ayak sokağa fırladı
Fenerbahçeli futbolcu Diego Carlos'un eşi ve çocukları İstanbul'da büyük paniğe neden olan 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası evlerini yalın ayak terk etmek zorunda kaldılar.
İstanbul'da Silivri açıklarında 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından 6.2 ve 4.4 büyüklüklerinde 2 deprem daha meydana geldi. Depremler çevre illerde de hissedildi.
YALIN AYAK SOKAĞA FIRLADILAR
Depremler büyük paniğe neden olurken, Fenerbahçeli Diego Carlos'un eşi ve çocukları İstanbul'da meydana gelen şiddetli deprem sonra evlerini yalın ayakla terkettiler.