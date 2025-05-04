Fenerbahçeli Taraftarlar Derbi İçin Stat Önünde Coştu

Fenerbahçeli Taraftarlar Derbi İçin Stat Önünde Coştu
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de taraftarlar derbiye yoğun ilgi gösterdi. Maç öncesi stat önünde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, tezahüratlar ve marşlarla atmosferi hareketlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de taraftarlar derbiye yoğun ilgi gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Fenerbahçeli taraftarlar derbiye yoğun ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, erken saatlerde stat önü ve çevresinde toplandı ve tezahüratlar ve marşlarla maç saatini bekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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