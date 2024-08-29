Fenerbahçeli taraftar, kulübü arayıp Ferdi Kadıoğlu'nun yerine sol bek önerdi

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun, İngiltere Premier Lig takımı Brighton'a transferi sonrası Kadıoğlu yerine hangi ismin sol bek olarak forma giyeceği gündemdeyken konuyla ilgili çok konuşulacak bir olay yaşandı.

KULÜBÜ ARAYIP SOL BEK ÖNERDİ

Bir Fenerbahçe taraftarı, kulübü arayıp Young Boys sol bekini önerdi. Taraftarın telefonda "Galatasaray maçında Young Boys'un sol beki 3 numaralı 21 yaşında Hadjam'ı lütfen kulübe iletir misiniz, Ferdi'nin yerine alalım" önerisi üzerine kulüpten "Tamam gerekli yerlere bilgi veririz." yanıtı aldığı görüldü. O anlar kısa sürede viral oldu.