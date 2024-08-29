Fenerbahçeli taraftar, kulübü arayıp Ferdi Kadıoğlu'nun yerine sol bek önerdi
Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transfer olmasının ardından, Fenerbahçeli bir taraftar kulübü arayarak sol bek önerisinde bulundu. Taraftar, Young Boys'un sol bek oyuncusu Hadjam'ı önererek, "Galatasaray maçında Young Boys'un sol beki 3 numaralı 21 yaşındaki Hadjam'ı lütfen kulübe iletir misiniz, Ferdi'nin yerine alalım" dedi. Kulüpten "Tamam, gerekli yerlere bilgi veririz" yanıtı geldi.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun, İngiltere Premier Lig takımı Brighton'a transferi sonrası Kadıoğlu yerine hangi ismin sol bek olarak forma giyeceği gündemdeyken konuyla ilgili çok konuşulacak bir olay yaşandı.
KULÜBÜ ARAYIP SOL BEK ÖNERDİ
Bir Fenerbahçe taraftarı, kulübü arayıp Young Boys sol bekini önerdi. Taraftarın telefonda "Galatasaray maçında Young Boys'un sol beki 3 numaralı 21 yaşında Hadjam'ı lütfen kulübe iletir misiniz, Ferdi'nin yerine alalım" önerisi üzerine kulüpten "Tamam gerekli yerlere bilgi veririz." yanıtı aldığı görüldü. O anlar kısa sürede viral oldu.