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Fenerbahçeli Mert Müldür, sol diz menisküs yırtığından Avusturya'da ameliyat oldu

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Fenerbahçe, Mert Müldür'ün sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Kulüp, 27 yaşındaki oyuncunun tedavi ve rehabilitasyonunun sağlık ekibince takip edileceğini, en kısa sürede sahalara dönmesini dilediğini belirtti.

Fenerbahçe'de milli futbolcu Mert Müldür, sol diz menisküs yırtığı nedeniyle operasyon geçirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten 27 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Mert Müldür, sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da başarılı bir artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir. Mert Müldür'e 'Geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz."

Kaynak: AA
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