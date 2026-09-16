?Fenerbahçeli Kadınlar Derneği'nin lansman gecesi yapıldı

Fenerbahçeli Kadınlar Derneği'nin lansman gecesi gerçekleştirildi.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen geceye Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, Fenerbahçeli yöneticiler Volkan Akan, Yasemin Babayiğit, Serkan Sarıyaprak ve İsmail Balcı, Fenerbahçeli Kadınlar Derneği Başkanı Gülsüm Temelli Özel ve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem ile davetliler katıldı.

Barış Göktürk, Fenerbahçeli kadınları girişimlerinden dolayı tebrik ederek, "Çok güzel bir akşam. Atatürk, 'Dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadınların eseridir' der. Fenerbahçeli sporcularımızın yarısı kadınlardan oluşuyor ama yönetimde çok azlar. Bunu bir özeleştiri olarak almamız lazım. Yönetim kurulu seçileli 100 gün civarında oldu. Seçimden önce başkanı göreve davet ettik. Başkan elini taşın altına koydu. Ben bu çağrıyı yapanlardan belki de ilk kişiydim. Aziz Yıldırım'a güveniyoruz, bizi şampiyon yapacağına inanıyoruz. Birlik içinde olalım dediğimde bunu samimiyetle söyledim. Korku yerine umut peşinde koşanlar muvaffak olurlar." ifadelerini kullandı.

Dernekte olduğu için mutluluk duyduğunu dile getiren Yasemin Babayiğit, "Fenerbahçeli kadınlarla çok daha fazla proje yapmaya söz vermiştik, bunun için elimizden geleni yapacağız. Gülsüm hanım çok kıymetli projelere imza atan kıymetli bir insan. Bu geceye ilişkin kendim ve yönetim kurulu adına teşekkür ediyorum. Birlikte çok yol yürüyeceğiz, güzel şeyler yapacağız." dedi.

Volkan Akan, 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü'ne vurgu yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Dernekler görevini Barış Karagöz ile yürüyüyoruz. Fenerbahçe tarihinde kadınlarımızın gücünü ve birlikteliğini gösteren önemli bir gün. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan en büyük güçlerden biri kadınlarımızın bu büyük sevgiye kattığı anlam. 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

Geceyi 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü'ne özel olarak düzenlediklerini söyleyen Gülsüm Temelli Özel, "Bir hayalin peşinden, Fenerbahçeli kadınları camianın içinde tutmak için yola çıktık. Yönetim kurulundaki kadın yöneticilerin çoğalması adına katkı sağlayabilirsek ne mutlu bize. Bu pazar günü oynanacak Eyüpspor maçında kadın ve çocuklar için pozitif bir ayrıcalık istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eda Erdem ise Fenerbahçe armasıyla büyüdüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu kulübe iz bırakmış nice Fenerbahçeli kadını tanıdıkça şunu daha iyi anladım, biz aslında birbirimizin bıraktığı yerden devam ediyoruz. Tıpkı 20 Eylül 2011'de en zor günde tribünleri dolduran Fenerbahçeli kadınlar gibi. Bu armayı benden önce taşıyan kadınlardan aldığım bir emanet var. Bir gün ben de bunu kız çocuklarına bırakacağım. Umarım yıllar sonra buraya baktığımızda güzel bir şeyin başlangıcındaydık diyebiliriz. Yolunuz açık olsun."

Kaynak: AA