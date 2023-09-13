Fenerbahçeli futbolcular Dusan Tadic ve Edin Dzeko'dan açıklama

Fenerbahçe futbolcuları Dusan Tadic ve Edin Dzeko, çıkan haberler hakkında konuşarak, kendilerine yönelik yapılan eleştirilere cevap verdiler. Futbolcular, birlikte geçirdikleri zamanın kötü niyetli söylemlere ayıracak vakti olmadığını belirttiler.

Fenerbahçeli futbolcular Dusan Tadic ve Edin Dzeko, "Bizden korktukları için bir şeyler bulmaya çalışıyorlar" dedi.

Fenerbahçe'de Dusan Tadic ile Edin Dzeko, son günlerde çıkan haberler hakkında konuştu. Tadic'in sosyal medyada yayılan hareketinin çetnik selamı olarak yorumlanması üzerine Edin Dzeko ile aralarının bozulduğuna ilişkin iki futbolcu iddialara cevap verdi.

Her zaman olduğu gibi aynı araçla Can Bartu Tesisleri'ne gelerek idman hazırlığı yapan futbolcular, "Bizden korktukları için bir şeyler bulmaya çalışmaları normal. Neredeyse 24 saatimiz beraber geçiyor. Kötü niyetli insanların söylediklerine kimse inanmasın. Böyle saçmalıklara ikimizin de ayıracak vakti yok. 3 gün sonra maçımız var, liderliğimizi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandılar.