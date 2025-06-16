Fenerbahçeli eski yıldız Polonara ikinci kez kansere yakalandı

Fenerbahçeli eski yıldız Polonara ikinci kez kansere yakalandı
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Virtus Bologna, daha önce Fenerbahçe'de de forma giyen Achille Polonara'nın son birkaç hafta içinde ileri tıbbi tetkiklerden geçtiğini ve bu tetkiklerin sonucunda miyeloid lösemi teşhisi konulduğunu duyurdu.

Türkiye'de daha önce Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes formaları giyen Achille Polonara'dan kötü haber geldi.

İKİNCİ KEZ KANSERE YAKALANDI

Virtus Bologna, İtalya Milli Takımı'nda da forma giyen Achille Polonara'nın, lösemiye yakalandığı açıklandı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Virtus Bologna, Achille Polonara'nın son birkaç hafta içinde daha ileri tıbbi tetkiklerden geçtiğini ve sonrasında kendisine miyeloid lösemi tanısı konulduğunu duyurdu. Polonara şu anda Bologna'daki Sant'Orsola Malpighi Hastanesi'nde yatıyor ve burada özel terapilere başladı. Tüm Virtus Segafredo Bologna ailesi Achille ve sevdiklerinin yanında olduğunu belirterek çocuğa acil şifalar diliyor. Haydi Achi, hepimiz yanındayız, seni bekliyoruz!" ifadeleri kullanıld.

DAHA ÖNCE KANSERİ YENMİŞTİ

33 yaşındaki Polonara daha önce de kanserle mücadele etmiş ve 2023 yılında testis kanserini yenmişti.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Öte yandan eski kulübü Fenerbahçe'den de tecrübeli basketbolcu için paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda, "Güçlü kal, Achille! Yakında iyileş!".ifadeleri kullanıldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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