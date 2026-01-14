Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda ilk galibiyetini aldı
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Anderson Talisca'nın 82. dakikada attığı gol, sarı-lacivertlilere 3 puanı getirdi.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren golü 82. dakikada Anderson Talisca kaydetti. Kanarya, kupada ilk maçta Beşiktaş'a 2-1 mağlup olmuştu.
Fenerbahçe, C Grubu'nda Erzurumspor FK ve Gaziantep FK ile karşılaşacak. - İSTANBUL
