Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda ilk galibiyetini aldı
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Anderson Talisca'nın 82. dakikada attığı gol, sarı-lacivertlilere 3 puanı getirdi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren golü 82. dakikada Anderson Talisca kaydetti. Kanarya, kupada ilk maçta Beşiktaş'a 2-1 mağlup olmuştu.

Fenerbahçe, C Grubu'nda Erzurumspor FK ve Gaziantep FK ile karşılaşacak. - İSTANBUL

