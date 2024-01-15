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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor maçına hazırlanıyor

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turunda Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İdmanlar ve yeni transfer Rade Krunic'in antrenmana katılımıyla ilgili bilgiler verildi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turunda Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından çabukluk çalışması yapan oyuncular, antrenmanı dar alanda yaptıkları çift kale maçlarla tamamladı. Dün akşam Gaziantep FK karşısında maça ilk 11'de başlayan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla geçirdi. Öte yandan yeni transfer Rade Krunic, takımla ilk antrenmanını bugün yaptı.

Sarı-lacivertli ekip, Adanaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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