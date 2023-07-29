Fenerbahçe, Zimbru Chisinau maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı öncesi antrenmanlarını sürdürdü. Emre Mor ve Alexander Djiku'nun tedavileri devam ediyor.

Fenerbahçe, Zimbru Chisinau ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.