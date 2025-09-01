Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'i Al Hilal'e 22 Milyon Euro'ya Satışını Açıkladı

Fenerbahçe, genç oyuncu Yusuf Akçiçek'in 22 milyon Euro bedelle Al Hilal kulübüne transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertliler, 'Yolun açık olsun Yusuf Akçiçek' başlıklı paylaşımla oyuncunun transferi konusunda bilgilendirmede bulundu. Yapılan açıklamada, "Futbol Akademimizden yetişen futbolcumuz Yusuf Akçiçek'in transferi konusunda Al Hilal Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüze 22 milyon Euro net transfer bedeli ödenecek olup, oyuncunun sonraki satışından elde edilecek net tutarın yüzde 15'i kulübümüze aktarılacaktır.

Yusuf, altyapımızdan A Takımımıza uzanan yolculuğunda kısa sürede camiamızın sevdiği bir isim olmuş ve sahadaki mücadelesiyle kalplerimizde iz bırakmıştır. Kendisine kulübümüze bugüne kadar verdiği emek ve katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal de tranferi sosyal medya hesabından video paylaşımı yaparak duyurdu. - İSTANBUL