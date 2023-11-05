Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Vekilliği'ne Şefik Gürhan Saatçioğlu seçildi

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu Başkan Vekilliği için yapılan seçimde Şefik Gürhan Saatçioğlu 143 oy alarak seçildi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Vekilliği'ne 143 oy alan Şefik Gürhan Saatçioğlu seçildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Başkan Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Divan Kurulu üyeleri ve kongre üyeleri yer aldı. Yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu faaliyet raporlarının okunmasının ardından son olarak Yüksek Divan Kurulu Başkan Vekilliği seçimi yapıldı. Yüksek Divan Kurulu Başkan Vekilliği için İbrahim Numan Demiralp, Osman Atakan Tekin, Şefik Gürhan Saatçioğlu, Osman Sinan Sümen aday oldu. 143 oy alan Şefik Gürhan Saatçioğlu Yüksek Divan Kurulu Başkan Vekilliğine seçildi.