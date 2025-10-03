Haberler

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Görev Dağılımını Belirledi

Fenerbahçe Spor Kulübü, yeni başkan Saadettin Saran öncülüğünde yapılan toplantıda yönetim kurulunun görev dağılımını belirledi. Yeni atamalar ve görevler hakkında bilgiler paylaşıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun son toplantısında, görev dağılımı gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı olan Saadettin Saran ve yönetim kurulunun bugün yapılan toplantı sonrası görev dağılımı şu şekilde belirlendi:

Başkan: Sadettin Saran

Fenerbahçe SK Başkanı & Erkek Futbol Şubesi, Denetim

Yönetim kurulu üyeleri:

Murat Salar: Başkan Vekili & Denetim, Bütçe, Finans, Mali Denetim, Muhasebe, Vergi

Orhan Demirel: Genel Sekreter & İdari İşler ve Satın Alma, Üye İlişkileri, İnsan Kaynakları, Denetim, Kadın-Erkek Voleybol Şubesi

Adem Köz: Spor Şubeleri Sorumlusu & Stat Yönetimi, Üye İlişkileri, İnsan Kaynakları, Taraftar İlişkileri, Stat Turu

Ertan Torunoğulları: Erkek Futbol Şubesi

Taner Sönmezer: Gelir Oluşturma ve Pazarlama, Dış İlişkiler, Kamu İlişkileri, İş Geliştirme ve Yeni Projeler

Cem Ciritci: Erkek Basketbol Şubesi, İş Geliştirme ve Yeni Projeler

Ali Gürbüz: Hukuk İşleri Sorumlusu, Basın Sözcüsü

Burçin Gözlüklü: Finans, Vergi, Bütçe, Mali Denetim, Muhasebe

Ahmet Murat Emanetoğlu: Masa Tenisi Şubesi, Tekerlekli Basketbol Şubesi

Olcay Doğan: Mali Denetim, Vergi, Bütçe, Finans

İlker Alkun: Gayrimenkul, Yatırım ve Finansman, Boks Şubesi

Ufuk Şansal: Kadın Basketbol Şubesi, Kadın Futbol Şubesi

Erdem Sezer: Gayrimenkul, Yatırım ve Finansman, Yüzme Şubesi

Ozan Vural: Futbol Altyapı Şubesi, Spor Okulları, Atletizm Şubesi

Yedek yönetim kurulu üyeleri:

Ertuğrul Eren Ergen: Şube ve Dernekler, Taraftar İlişkileri

İlyas Yılmaz: Tesisler, Catering, Müze Yönetimi

Gürhan Taşkaya: IT, Dijital, Basın Sözcüsü

İlker Arslan: Kürek Şubesi, E-Spor Şubesi

Zeynep Yalım Uzun: FB TV, FB Radyo, Kurumsal İletişim, Sosyal Sorumluluk, FB Çocuk ve Gençlik Kulübü

Serhan Yılmaz: IT, Dijital, Eğitim Kurumları, Eğitim Tesisleri

Orkan Orakçıoğlu: Fenerium, Yelken Şubesi - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
