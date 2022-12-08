Fenerbahçe, yıldız futbolcusunu ezeli rakibine kaptırıyor! Bir kuruş bonservis bedeli ödemeyecekler

Beşiktaş, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Miha Zajc'ı radarına aldı. Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki futbolcuyu sarı-lacivertlilerle yeni sözleşme imzalamaması durumunda bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor.

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de Miha Zajc, yeterli süreyi alamayan futbolcuların başında geliyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcuya sürpriz bir talip çıktı.

BEŞİKTAŞ, ZAJC'IN DURUMUNU TAKİP EDİYOR

Fanatik'in haberine göre, Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yıldızı Miha Zajc'ı renklerine bağlamak istiyor. Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 28 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlıların radarına girmiş durumda.

BEDELSİZ GİDEBİLİR

Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunda henüz bir görüşme yapmayan Zajc, önümüzdeki sezonda bedelsiz olarak Beşiktaş'ın yolunu tutabilir.