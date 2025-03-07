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Fenerbahçe'yi yıkan futbolcu Okan Buruk'un gözdesi çıktı

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Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 3-1 mağlup eden Glasgow Rangers'ın Nijeryalı futbolcusu Cyriel Dessers, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un dikkatini çekti. Dessers'ın, Sarı-Kırmızılıların transfer listesinde olduğu belirtildi. Galatasaray teknik ekibi, Dessers'ın Bafetimbi Gomis gibi bir etki yaratabileceğine inanıyor.

Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un transfer listesinde yer alan Nijeryalı Dessers, Fenerbahçe'nin Rangers'e 3-1 yenildiği maçta sahanın yıldızı oldu.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Rangers, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe'ye karşı 1 asist ve 1 golle maçın adamı seçilen Cyriel Dessers'in, sarı-kırmızılıların radarında olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'yi yıkan futbolcu Okan Buruk'un gözdesi çıktı

2 GOLÜ DE OFSAYTA TAKILDI

Dessers, maçın 53. ve 60. dakikalarında Fenerbahçe ağlarına 2 gol daha attı ancak VAR, ofsayt gerekçesiyle her iki golü de iptal etti. 30 yaşındaki başarılı forvet, bu sezon görev aldığı 43 maçta 22 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

OSIMHEN'İN DE TAKIM ARKADAŞI

Nijeryalı futbolcu, Nijerya Milli Takımı'nda Galatasaray'ın kiralık golcüsü Victor Osimhen'le birlikte zaman zaman forma şansı buluyor.

Fenerbahçe'yi yıkan futbolcu Okan Buruk'un gözdesi çıktı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBeyinsizlerle Mücadele Başkanı:

Okan'ın gözdeleri : Zaha, Ziyech, Bakambu, Ndombele, Batshuayi, Seferoviç, Halil Dervişoğlu, Carlos Vinicius, Serge Aurier, Kazımcan, Mathias Ross, S. Oliviera, Midtsjo, Angelino, Dubois, Tete, Yusuf Demir, Sara, Sallai, Köhn, Jelert, Cuesta.

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Ofsayt özürlü bunlar bu da Osimhen'e çekmiş. Ofsaytı ayarlayamayan golcüler. Depar atarken ayarlayamayabilirsin, ama ısrarla ofsatta kalıyorlar ve canım pozisyonlar hiç oluyor. Nasıl profesyonel futbolcu bunlar anlamıyorum.

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