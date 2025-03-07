Fenerbahçe'yi yıkan futbolcu Okan Buruk'un gözdesi çıktı

Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un transfer listesinde yer alan Nijeryalı Dessers, Fenerbahçe'nin Rangers'e 3-1 yenildiği maçta sahanın yıldızı oldu.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Rangers, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe'ye karşı 1 asist ve 1 golle maçın adamı seçilen Cyriel Dessers'in, sarı-kırmızılıların radarında olduğu ortaya çıktı.

2 GOLÜ DE OFSAYTA TAKILDI

Dessers, maçın 53. ve 60. dakikalarında Fenerbahçe ağlarına 2 gol daha attı ancak VAR, ofsayt gerekçesiyle her iki golü de iptal etti. 30 yaşındaki başarılı forvet, bu sezon görev aldığı 43 maçta 22 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

OSIMHEN'İN DE TAKIM ARKADAŞI

Nijeryalı futbolcu, Nijerya Milli Takımı'nda Galatasaray'ın kiralık golcüsü Victor Osimhen'le birlikte zaman zaman forma şansı buluyor.