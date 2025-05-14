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Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir tehlike bekliyor

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Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlaması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak. Ancak sarı-lacivertliler bu turda seribaşı olamazsa, oldukça zorlu rakiplerle karşılaşabilir. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında Rangers, Feyenoord, Club Brugge, Benfica, Sporting Lizbon, Lille ve Marsilya gibi güçlü takımlar bulunuyor.

Son haftalara girilen Süper Lig'de şu anda ikinci sırada bulunan ve yine ikinci olması neredeyse kesin olan Fenerbahçe'yi zorlu ve biraz da şans isteyen bir süreç bekliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BÜYÜK TEHLİKE

Eğer Galatasaray, ligde şampiyon olursa Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. İkinci sarı lacivertliler ise Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turundan başlayacak. Eğer bu aşamayı geçerse üçüncü ön elemede seribaşı olmaması durumunda dev kulüplerle karşılaşacak.

Temsilcimizin 3. ön elemede seribaşı olabilmesi için 4 ayrı ligde dört senaryodan en azından üçünün gerçekleşmesi gerekiyor. O da Fransa'da Lille 4. olmayacak, Hollanda'da Utrecht ligi üçüncü bitirmeyecek, Belçika'da Club Brugge ikinci sırada yer almayacak ve Avusturya'da da Salzburg'un ikinci olmama durumu.

Bu ihtimallerden üçü olursa Fenerbahçe, üçüncü ön elemede seribaşı olacak. Eğer olamazsa da Feyenoord, Club Brugge, Rangers, Benfica ya da Sporting ile Lille ya da Marsilya gibi güçlü takımlarla karşılaşacak.

Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir tehlike bekliyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıErener:

fenerden zaten bi cacık olmaz 11 yıldır şampiyonluktan düşmüş takım.avrupaya gitmesi bile fazla gelir zaten fenere.

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

cacık da olmaz, salatada

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Haber YorumlarıEnes:

Cacikda olmaz salatada olmaz turşu da olmaz

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Artık Avrupa'da küçük takım kalmadı ki.

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Haber YorumlarıMurat OKUYAN:

Bu takımlar fenere büyük takım gözüküyorsa fener niye öyle havalara giriyor ki fener küçük takım olmuş

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