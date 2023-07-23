Rakamı duyunca "Yok artık" diyeceksiniz Zaha'nın G. Saray'dan alacağı ücret belli oldu

Fenerbahçe'nin uzun zamandır peşinde olduğu Wilfried Zaha'nın, Galatasaray'a yıllık 5.5 milyon euro ve imza parası olarak da 6 milyon euro gibi bir rakama "Evet" dediği ortaya çıktı. 30 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılara 3 yıllık imza atacak.

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Galatasaray, yıldız futbolcu Wilfried Zaha'yı KAP'a bildirdi. 30 yaşındaki başarılı futbolcu, sarı-kırmızılılardan yıllık 5.5 milyon euro gibi bir gelir elde edecek.

5.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki Wilfired Zaha ile 3 yıllık kontrat imzalayacak. Zaha yıllık 5.5 milyon euro maaş alacak. Ayrıca Zaha'ya 6 milyon euroluk imza parası ödenecek.

CRYSTAL PALACE KARNESİ

Wilfried Zaha, Crystal Palace formasıyla çıktığı 458 maçta 90 gol ve 76 asistlik performans sağladı. Fildişi Sahilli futbolcu hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor.