Fenerbahçe'yi kahreden trafik kazası! Milli boksör yaralandı, arkadaşı hayatını kaybetti

Fenerbahçeli milli boksör Mehmet Aydemir, Trabzon'da trafik kazası geçirdi. Kazada milli boksör yaralanırken, arabadaki arkadaşı Yiğit Şahin hayatını kaybetti. Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yiğit Şahin'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Sporcumuza da acil şifalar diliyor, bir an önce eski sağlığına kavuşarak aramıza katılmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin milli boksörü Mehmet Aydemir, trafik kazası geçirdi. Trabzon'da yaşanan olayda Aydemir yaralanırken, arkadaşı Yiğit Şahin hayatını kaybetti.

TAZİYE VE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Kaza sonrası Fenerbahçe sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fenerbahçeli milli boksörümüz Mehmet Aydemir'in Trabzon'da geçirdiği trafik kazası sonrası yaralandığı, aynı arabada bulunan arkadaşı Yiğit Şahin'in ise hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Yiğit Şahin'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Sporcumuza da acil şifalar diliyor, bir an önce eski sağlığına kavuşarak aramıza katılmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.