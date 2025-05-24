Austria Wien dayanamadı! Fenerbahçe'yi 90+2'de yıkan gol

Austria Wien dayanamadı! Fenerbahçe'yi 90+2'de yıkan gol
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Fenerbahçe, Avusturya Ligi takımlarından Austria Wien'in Blau Weiss karşısında 90+2'de yediği gol sonrasında yıkıldı. Maç 2-2 bitmesiyle birlikte Sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda seri başı olma şansını kaybetti.

Avusturya Ligi'nde oynanan Austria Wien-Blau Weiss karşılaşmasında Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. 2-2 sona eren maçın ardından Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda seri başı olma şansı ortadan kalktı.

90+2'DE YIKAN GOL

Bugün oynanan maçta Blau Weiss karşısında 90. dakikada gol bularak 2-1 öne geçen Austria Wien, 90+2'de gol yedi ve maç 2-2 tamamlandı. Bu sonuçla 3. sırada kalan Wien, Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçırdı. Austria Wien'in Şampiyonlar Ligi'ne kalması halinde temsilcimiz Fenerbahçe seri başı olma fırsatı yaşayacaktı.

Bu sonuçla seri başı olmayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şöyle;

  1. Benfica
  2. Rangers
  3. Club Brugge / Salzburg
Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarımehmetsah1993:

tüh bunudamı kaybettiler

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Haber YorumlarıRıdvan Demir:

O kadar çirkef iftira bir takım olursan hep böyle yıkılırsın!!!!

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Haber YorumlarıYarak:

Gese her seneki gibi Avrupa'da tarih yazar sonra diğer ülkelerde olduğu gibi 5 takımımız direk katılır. Nasıl olsa hakkıyla şampiyon oluyor her sene.

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