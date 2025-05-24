Austria Wien dayanamadı! Fenerbahçe'yi 90+2'de yıkan gol

Avusturya Ligi'nde oynanan Austria Wien-Blau Weiss karşılaşmasında Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. 2-2 sona eren maçın ardından Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda seri başı olma şansı ortadan kalktı.

90+2'DE YIKAN GOL

Bugün oynanan maçta Blau Weiss karşısında 90. dakikada gol bularak 2-1 öne geçen Austria Wien, 90+2'de gol yedi ve maç 2-2 tamamlandı. Bu sonuçla 3. sırada kalan Wien, Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçırdı. Austria Wien'in Şampiyonlar Ligi'ne kalması halinde temsilcimiz Fenerbahçe seri başı olma fırsatı yaşayacaktı.

Bu sonuçla seri başı olmayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şöyle;