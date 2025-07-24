Fenerbahçe Yeni Sezon Hazırlıklarını Portekiz'de Sürdürüyor

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Fenerbahçe, Portekiz'de yeni sezon hazırlıklarına devam ederken, Albufeira Stadyumu'nda yapılan antrenmanda futbolcular, sakat oyuncular haricinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Başkan Ali Koç da antrenmanı takip etti.

YENİ sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Albufeira Stadyumu'nda ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda dün oynanan hazırlık maçında fazla süre alan futbolcular, yenileme çalışması yaptı. Az süre alan futbolcular sahada çalıştı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel ağırlıklı çalışmalar yapıldı.

Antrenmanda sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş yer almadı.

BAŞKAN ALİ KOÇ VE YÖNETİCİLER ANTRENMANI TAKİP ETTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genel sekreter Burak Kızılhan, yöneticiler Hakan Safi, Kemal Danabaş ve Eren Dişli antrenmanı saha kenarından izledi.

Başkan Ali Koç futbolculardan İrfan Can Kahveci, Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat ve Yiğit Efe Demir ile bir süre sohbet etti.

Sarı-lacivertli ekip, çalışmalarına yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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