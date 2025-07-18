Fenerbahçe Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Fenerbahçe, Portekiz'de düzenlenen yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idmanda oyuncular, pas çalışmaları ve dayanıklılık koşularının yanı sıra dar alanda çift kale maç yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, günün tek antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman; ısınman, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman dayanıklılık koşuları ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla da noktalandı.

Dün akşam Portimonense ile oynadığımız hazırlık maçında 60 dakika ve üzeri oynayan oyuncular ise günü rejenerasyon ve aktif dinlenme ile geçirdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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