Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
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Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular termografi, vücut kitle analizi, pas çalışmaları ve dayanıklılık koşularıyla çalıştı.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Oyuncular daha sonra 2 gruba ayrıldı. İlk grupta yer alan oyuncular termografi ve vücut kitle analizi ile üst sahada yapılan Yo-Yo testine tabi tutulurken, ikinci grupta yer alan oyuncular antrenmanı alt sahada yapılan pas çalışmaları ve dayanıklılık koşularıyla tamamlandı.Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor