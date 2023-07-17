Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Oyuncular daha sonra 2 gruba ayrıldı. İlk grupta yer alan oyuncular termografi ve vücut kitle analizi ile üst sahada yapılan Yo-Yo testine tabi tutulurken, ikinci grupta yer alan oyuncular antrenmanı alt sahada yapılan pas çalışmaları ve dayanıklılık koşularıyla tamamlandı.