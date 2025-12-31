Haberler

Fenerbahçe'ye Süper Kupa öncesi çifte müjde

Fenerbahçe'ye Süper Kupa öncesi çifte müjde Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'ye Süper Kupa öncesi çifte müjde
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Anderson Talisca ve Nelson Semedo'nun, 6 Ocak'taki Süper Kupa Samsunspor maçında forma giymeleri bekleniyor. Sarı-lacivertliler yeni yıla Süper Kupa karşılaşmasıyla başlayacak.

  • Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Anderson Talisca ve Nelson Semedo sakatlıklarını atlattı ve takımla çalışmalara başladı.
  • Anderson Talisca ve Nelson Semedo'nun Süper Kupa maçında Samsunspor karşısında forma giymeleri bekleniyor.
  • Fenerbahçe'nin yeni yılın ilk resmi maçı 6 Ocak'ta Süper Kupa'da Samsunspor ile olacak.

Fenerbahçe'ye Süper Kupa öncesi iki sevindirici haber geldi. Sakatlıklarını geride bırakan Anderson Talisca ve Nelson Semedo'nun, Samsunspor karşısında forma giymeye yakın olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE'YE TALISCA VE SEMEDO'DAN MÜJDE

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Anderson Talisca ve Nelson Semedo'dan iyi haber geldi. İki futbolcunun da sakatlıklarını atlattığı ve takımla birlikte çalışmalara başladığı ifade edildi.

SÜPER KUPA MAÇINDA FORMALARINA KAVUŞABİLİRLER

Talisca ve Semedo'nun, Süper Kupa'da Samsunspor'a karşı oynanacak karşılaşmada kadroda yer alması ve forma giymeleri bekleniyor. Teknik heyetin son kontrollerin ardından iki oyuncu için kararını vereceği kaydedildi.

YENİ YILIN İLK MAÇI 6 OCAK'TA

Fenerbahçe, yeni yılın ilk resmi maçına 6 Ocak'ta çıkacak. Sarı-lacivertliler, Süper Kupa mücadelesinde Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
IMEI kayıt ücretleri yarından itibaren cep yakacak

Yarına kaldıysa geçmiş olsun! Telefon açtırmak 2026'da cep yakacak
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEnes:

Lütfen biri beni indirsin havaya uçtum içemiyorum

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
Dünyanın en obez insanı hayatını kaybetti

Dünyanın en ağır adamıydı: Mücadelesi sona erdi
42 il için sarı kodlu uyarı! Sıcaklıklar daha da düşecek, kar fena bastıracak

42 il için sarı kodlu uyarı! Kar fena bastıracak
MTV zam oranı belli oldu

MTV'ye zam geldi! İşte belirlenen oran
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu