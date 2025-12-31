Fenerbahçe'ye Süper Kupa öncesi çifte müjde
Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Anderson Talisca ve Nelson Semedo'nun, 6 Ocak'taki Süper Kupa Samsunspor maçında forma giymeleri bekleniyor. Sarı-lacivertliler yeni yıla Süper Kupa karşılaşmasıyla başlayacak.
Fenerbahçe'ye Süper Kupa öncesi iki sevindirici haber geldi. Sakatlıklarını geride bırakan Anderson Talisca ve Nelson Semedo'nun, Samsunspor karşısında forma giymeye yakın olduğu belirtildi.
FENERBAHÇE'YE TALISCA VE SEMEDO'DAN MÜJDE
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Anderson Talisca ve Nelson Semedo'dan iyi haber geldi. İki futbolcunun da sakatlıklarını atlattığı ve takımla birlikte çalışmalara başladığı ifade edildi.
SÜPER KUPA MAÇINDA FORMALARINA KAVUŞABİLİRLER
Talisca ve Semedo'nun, Süper Kupa'da Samsunspor'a karşı oynanacak karşılaşmada kadroda yer alması ve forma giymeleri bekleniyor. Teknik heyetin son kontrollerin ardından iki oyuncu için kararını vereceği kaydedildi.
YENİ YILIN İLK MAÇI 6 OCAK'TA
Fenerbahçe, yeni yılın ilk resmi maçına 6 Ocak'ta çıkacak. Sarı-lacivertliler, Süper Kupa mücadelesinde Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.