Fenerbahçe'ye Skriniar'dan sonra iki kötü haber daha

Zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE'DE SAKATLIKLAR ÜST ÜSTE

Fenerbahçe'ye geride bıraktığımız maçta sakatlanan Milan Skriniar'ın ardından bir kötü haber daha geldi. Sarı-lacivertlilerde ilk 11'e geri dönen Çağlar Söyüncü, yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi.

YİĞİT EFE DEMİR OYUNA DAHİL OLDU

23. dakikada sakatlık yaşayan milli futbolcu, tedavisinin ardından oyuna devam edemeyeceğini anlayınca oyundan alındı. Sarı-lacivertlilerde Çağlar Söyüncü'nün yerine 27. dakikada oyuna Yiğit Efe Demir dahil oldu.

OOSTERWOLDE DE SAKATLANDI, KANTE SAHADA

Fenerbahçe'de mücadelenin 38. dakikasında bu kez Jayden Oosterwolde de sakatlık yaşadı. Hollandalı savunma oyuncusu, tedavisinin ardından oyuna devam edemedi. Oosterwolde'nin yerine N'Golo Kante oyuna giren isim oldu.