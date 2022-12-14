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Fenerbahçe'ye piyango! Yıldız futbolcudan gelecek para nefes aldıracak

Spor Haberleri

Fenerbahçe'ye piyango! Yıldız futbolcudan gelecek para nefes aldıracak

Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi'ye İtalyan ekibi Torino talip oldu. Torino, Diego Rossi için 7 milyon euroyu aşan bir paket hazırladı.

Diego Rossi için ayrılık yakın. Fenerbahçe'nin sezon başında bonservisini aldığı Uruguaylı futbolcuya İtalyan ekibi Torino talip oldu. Sarı-Lacivertliler'de rotasyon oyuncusu olan Rossi için hazırlanan teklif yüzleri güldürdü.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Torino, Rossi için 7 milyon euroyu aşan bir paket hazırladı. Bu rakamın yanında bazı bonus maddeleri de olacak.

Diego Rossi'nin Fenerbahçe ile olan kontratı 2025'te bitiyor. Sarı-Lacivertliler, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya almıştı. Fenerbahçe, Rossi'yi 10 milyon euro civarı bir bedele göndermenin hesaplarını yapıyor.

Uruguaylı Diego Rossi, bu sezon 12 lig maçına çıktı ve 3 gol, 2 asistlik katkı verdi. Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta 2 asist üretti.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

İtalya Serie A Fenerbahçe Uruguay Spor Haberler

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