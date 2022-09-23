Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber! Joshua King, Norveç Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı
Spor Haberleri
Norveç'in Uluslar Ligi'nde Slovenya ile karşılaşacağı maç öncesi Norveç Milli Takımı'nın Fenerbahçeli yıldızı Joshua King, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Deneyimli golcünün, sarı-lacivertlilerin Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
2 Ekim Pazar günü oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi öncesi Fenerbahçe'ye yıldız golcüsünden kötü haber geldi.
MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILDI
Uluslar Ligi'nde oynanacak karşılaşmalar için Norveç Milli Takımı'nda bulunan Joshua King, yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Deneyimli golcünün, Beşiktaş derbisinde oynaması beklenmiyor.
FENERBAHÇE KARİYERİ
Fenerbahçe'nin sezon başında Watford'dan kadrosuna kattığı Joshua King, sarı-lacivertli formayla çıktığı 8 resmi maçta 3 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.
Haberler.com - Spor