Fenerbahçe'ye Milan Skriniar'dan kötü haber

Fenerbahçe'ye Milan Skriniar'dan kötü haber
Güncelleme:
Milan Skriniar, Aston Villa maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Fenerbahçe'nin FCSB deplasmanında oynayacağı Avrupa Ligi maçında cezalı olacak.

  • Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar, UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB maçında forma giyemeyecek.
  • Milan Skriniar, Aston Villa maçında gördüğü sarı kart nedeniyle bir sonraki Avrupa Ligi maçında cezalı durumda.
  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 29 Ocak Perşembe günü TSİ 23.00'te FCSB ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'de takım kaptanı Milan Skriniar, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak FCSB maçında forma giyemeyecek.

SARI KART SINIRI AŞILDI

Tecrübeli savunmacı, Aston Villa ile oynanan karşılaşmanın 88. dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Bu kartla birlikte Skriniar, Avrupa Ligi'nde bir sonraki maçta takımını yalnız bırakacak.

FCSB MAÇI TARİHİ BELLİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında 29 Ocak Perşembe günü Romanya temsilcisi FCSB'ye konuk olacak. Karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
