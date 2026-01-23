Fenerbahçe'ye Milan Skriniar'dan kötü haber

Fenerbahçe'de takım kaptanı Milan Skriniar, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak FCSB maçında forma giyemeyecek.

SARI KART SINIRI AŞILDI

Tecrübeli savunmacı, Aston Villa ile oynanan karşılaşmanın 88. dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Bu kartla birlikte Skriniar, Avrupa Ligi'nde bir sonraki maçta takımını yalnız bırakacak.

FCSB MAÇI TARİHİ BELLİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında 29 Ocak Perşembe günü Romanya temsilcisi FCSB'ye konuk olacak. Karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.