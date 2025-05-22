Fenerbahçe'ye mi transfer oldu? Şanlıurfaspor'dan Ogundu için resmi açıklama

Şanlıurfaspor Basın Sözcüsü ve Mali İşler Sorumlusu Mustafa Kemal Polat, Uchenna Ogundu'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

2. Lig ekibi Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor Basın Sözcüsü ve Mali İşler SorumlusuMustafa Kemal Polat, Uchenna Ogundu'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğuna dair iddialara cevap verdi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son günlerde bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında, futbolcumuz Uchenna Ogundu'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu iddialar asılsız olup, kulübümüz ile oyuncumuz arasında bu yönde herhangi bir resmi gelişme bulunmamaktadır. Kamuoyunun, bu tür spekülatif ve doğruluğu teyit edilmemiş haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz.

Kulübümüzle ilgili bir transfer gelişmesi yaşanması durumunda, gerekli bilgilendirme yalnızca kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

8 GOLE KATKI SAĞLADI

Şanlıurfaspor'da bu sezon toplamda 19 maçta süre bulan 19 yaşındaki futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 6 gol attı ve 2 asist yaptı.