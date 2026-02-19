Jayden Oosterwolde ve Fred, cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin Hollandalı defansı Jayden Oosterwolde ile Brezilyalı orta saha Fred, Nottingham Forest maçında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe, evinde İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerde müsabakaya 11'de başlayan Jayden Oosterwolde, 69. dakikada sarı kart gördü. Maçın 76. dakikasında N'Golo Kante'nin yerine dahil olan Fred de 90+1. dakikada sarı kart gördü. Bu mücadele öncesi sarı kart ceza sınırında olan Oosterwolde ve Fred, cezalı duruma düştü. Bu iki isim de gelecek hafta oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı