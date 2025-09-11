Fenerbahçe'ye iki müjdeli haber

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile kendi sahasında karşılaşacak Fenerbahçe'de hazırlıklar yeni teknik direktör Domenico Tedesco eşliğinde sürüyor.

İKİ MÜJDELİ HABER

Fenerbahçe'ye zorlu maç öncesinde iki oyuncusundan müjdeli bir haber geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Benfica'ya karşı oynanan maçta sakatlanan Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Nelson Semedo, sakatlığını atlattı ve bireysel çalışmalarına başladı.

KEREM DE TAKIMLA ÇALIŞMAYA KATILDI

Öte yandan dün yapılan antrenmanda hafif ağrısı olduğu için idmana katılmayıp yürüyüş yapan Kerem Aktürkoğlu da bugünkü antrenmanda takımla birlikte sahaya çıktı.