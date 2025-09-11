Haberler

Fenerbahçe'ye iki müjdeli haber
Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Benfica maçında sakatlanan Portekizli sağ bek oyuncusu Nelson Semedo'dan müjdeli haber geldi. Yıldız oyuncu Nelson Semedo bireysel saha çalışmalarına başladı. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu da takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile kendi sahasında karşılaşacak Fenerbahçe'de hazırlıklar yeni teknik direktör Domenico Tedesco eşliğinde sürüyor.

İKİ MÜJDELİ HABER

Fenerbahçe'ye zorlu maç öncesinde iki oyuncusundan müjdeli bir haber geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Benfica'ya karşı oynanan maçta sakatlanan Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Nelson Semedo, sakatlığını atlattı ve bireysel çalışmalarına başladı.

KEREM DE TAKIMLA ÇALIŞMAYA KATILDI

Öte yandan dün yapılan antrenmanda hafif ağrısı olduğu için idmana katılmayıp yürüyüş yapan Kerem Aktürkoğlu da bugünkü antrenmanda takımla birlikte sahaya çıktı.

