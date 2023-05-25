Fenerbahçe'ye geri mi dönecek? İsmail Kartal sürprize hazırlanıyor

Önümüzdeki sezon için Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında gösterilen İsmail Kartal, Sivasspor'a çok yakın. Sivasspor'da yönetim, Rıza Çalımbay'dan sonra Kartal'ın takımı devralması için hayli ısrarcı.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takımda görev almayan tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni adresi belli oluyor.

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Geçen sezon Vitor Pereira'dan sonra görevi devralan ve kısa sürede başarılı bir grafik çizen İsmail Kartal'ın, önümüzdeki dönem Fenerbahçe'nin başına geçeceği konuşuluyordu ancak bu ihtimal zayıfladı.

SİVASSPOR, İMZAYI ATTIRIYOR

Deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay'ın sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle Sivasspor gelecek sezon için tecrübeli bir teknik direktör arıyor. Sivasspor'da listenin tepesinde İsmail Kartal var. Sivasspor yönetimi, Kartal'ın takımın başına geçmesi için hayli ısrarcı.