Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız önerildi

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız önerildi
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye, Paris Saint-Germain futbolcusu Marco Asensio önerildi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da kiralık geçiren 29 yaşındaki İspanyol yıldızın bonservisi PSG'de bulunuyor.

Transfer çalışmalarına son sürat ara vermeden devam eden Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi.

MARCO ASENSIO ÖNERİLDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da kiralık geçiren 29 yaşındaki İspanyol yıldız önerildi. Bonservisi PSG'de bulanan yıldız futbolcu için Fenerbahçe'nin cevabı bekleniyor.

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız önerildi

GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI

Asensio, geçtiğimiz sezon PSG'de 16 maçta 2 gol, 4 asist yaparken, kiralık olarak forma giydiği Aston Villa'da 21 maçta 8 gol attı. Fenerbahçe'nin bu teklife ne cevap vereceği merakla bekleniyor.

Haberler.com / Hamza Temur - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumları2y5bybvm56:

bizim basın toplantısı ine Fenerbahçeyi şampiyon yaptı

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Haber YorumlarıSadi:

Aziz bşkan Fevev şampiyone

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