Fenerbahçe'ye Disiplin Kurulu'ndan 330 Bin Lira Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye play-off final serisi beşinci maçında taraftarın sebep olduğu kötü tezahüratlar nedeniyle toplam 330 bin lira para cezası verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye 330 bin lira para cezası verdi.

TBF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında taraftarının sebep olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle sarı-lacivertli kulübe 300 bin lira para cezası verdi.

Karşılaşma sırasında anons yapılması sebebiyle de ek olarak 30 bin lira para cezası verilmesi kararlaştırıldı. TBF Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye toplamda 330 bin lira para cezasına hükmetti.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi

TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahtalı Hamido'nun oğlu parkta ölü bulundu

Ünlü sanatçının oğlu parkta ölü bulundu
Yatırımcı şaşkın! Altında çok sert düşüş

Altında çok sert düşüş
Beckham yıllar önce yaşadığı sakatlık yüzünden ameliyat oldu

Beckham hastaneye kaldırıldı! Eşinden ilk fotoğraf geldi
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı! Şarkıdaki sözler bir hayli manidar

Sedat Peker, doğum gününde ortaya çıktı! Çalan şarkıya bakın
Fenerbahçe'de tarihi imza! 2029'un sonuna kadar takımın başında olacak

Fenerbahçe'de tarihi imza! 2029'un sonuna kadar takımın başında olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.