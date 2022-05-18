Fenerbahçe'nin yıldızına çılgın teklif! Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" dedi, dünya devine gidiyor
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Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçlardaki performansından sonra büyük eleştiri alan Miguel Crespo, ülke futboluna adapte olduktan sonra sarı-lacivertlilerin değişilmez futbolcusu haline geldi. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'in de "Fenerbahçe'de ilk 11'de oynayabilecek bir kumaşı yok." dediği Portekizli futbolcuya Atletico Madrid talip oldu. İspanyol devi, Crespo için 15 milyon euroyu gözden çıkardı.
Fenerbahçe'nin sezon başında Estoril'den kadrosuna kattığı Miguel Crespo, gösterdiği performansla takımın en kilit futbolcularından biri haline geldi. Oynadığı ilk maçlarda tepki çeken performansını hızla geride bırakan Portekizli futbolcu için Atletico Madrid devreye girdi.
Akşam'da yer alan habere göre, Yorumcu Rıdvan Dilmen, bir yayında Crespo ile ilgili "Miguel Crespo, Michael Frey'in orta sahası. Kalitede bir sorun var gibi. Fenerbahçe'de ilk 11'de oynayabilecek bir kumaşı yok" ifadelerini kullanmış ve birçok taraftar bu yoruma katılmıştı. Ancak Portekizli oyuncu daha sonra gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bıraktı.
İspanyol devi Atletico Madrid'in kıskacında olan Crespo için sezon sonu ciddi bir teklif gelmesi bekleniyor. Diego Simeone'nin hayran kaldığı orta saha oyuncusu için 15 milyon euroluk bir bonservis düşünülüyor.
Fenerbahçe Crespo'yu Estoril takımından yalnızca 1.5 milyon euro bonservis karşılığı transfer etmişti. Bu sezon 26 resmi maçta forma giyen Crespo, 2 gol 3 asistlik katkı verirken, tutkulu ve savaşçı performansıyla taraftarın sevgilisi olmayı bildi.