Fenerbahçe'nin yıldızına çılgın teklif! Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" dedi, dünya devine gidiyor

Fenerbahçe'nin sezon başında Estoril'den kadrosuna kattığı Miguel Crespo, gösterdiği performansla takımın en kilit futbolcularından biri haline geldi. Oynadığı ilk maçlarda tepki çeken performansını hızla geride bırakan Portekizli futbolcu için Atletico Madrid devreye girdi.

"İLK 11'DE OYNAYACAK KUMAŞI YOK"

Akşam'da yer alan habere göre, Yorumcu Rıdvan Dilmen, bir yayında Crespo ile ilgili "Miguel Crespo, Michael Frey'in orta sahası. Kalitede bir sorun var gibi. Fenerbahçe'de ilk 11'de oynayabilecek bir kumaşı yok" ifadelerini kullanmış ve birçok taraftar bu yoruma katılmıştı. Ancak Portekizli oyuncu daha sonra gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bıraktı.

15 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

İspanyol devi Atletico Madrid'in kıskacında olan Crespo için sezon sonu ciddi bir teklif gelmesi bekleniyor. Diego Simeone'nin hayran kaldığı orta saha oyuncusu için 15 milyon euroluk bir bonservis düşünülüyor.

PERFORMANSIYLA TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU

Fenerbahçe Crespo'yu Estoril takımından yalnızca 1.5 milyon euro bonservis karşılığı transfer etmişti. Bu sezon 26 resmi maçta forma giyen Crespo, 2 gol 3 asistlik katkı verirken, tutkulu ve savaşçı performansıyla taraftarın sevgilisi olmayı bildi.

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