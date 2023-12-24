Fenerbahçe'ye büyük şok! Serdar Aziz derbide yok
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sarı-lacivertli takımın deneyimli stoperi Serdar Aziz, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı sahasında ağırlayacak Fenerbahçe'de derbi öncesi flaş bir gelişme yaşandı.
Ertan Süzgün'ün haberine göre, sarı-lacivertli takımda Serdar Aziz, sakatlığı nedeniyle Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
DERBİDE YOK
Uzun zamandır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan ve Kayserispor maçında takıma geri dönen deneyimli stoper, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.