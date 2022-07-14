Brezilyalı futbolcu Willian Arao resmen Fenerbahçe'de Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Willian Arao ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Willian Arao ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Willian Arao'yu kadrosuna kattı. Brezilyalı oyuncu, kendisini 2+1 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Willian Arao'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin de bulunduğu aktarıldı. AA / Süha Gür - Spor Fenerbahçe Willian Spor Haberler

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