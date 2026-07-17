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Fenerbahçe, Will Clyburn'ü kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Will Clyburn'ü kadrosuna kattı
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, daha önce Anadolu Efes ve Darüşşafaka'da da oynayan Amerikalı forvet Will Clyburn'u 1 yıllığına kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE Basketbol Takımı, son olarak Barcelona forması giyen Amerikalı forvet Will Clyburn ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda yeni sezon öncesi transferler sürüyor. Sarı-lacivertli ekip, daha önce Türkiye'de Darüşşafaka ve Anadolu Efes'te de forma giyen Will Clyburn'ü kadrosuna kattığını açıkladı. Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Will Clyburn'e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuza Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Tecrübeli basketbolcu, Anadolu Efes ile Türkiye Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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