Haberler

Fenerbahçe, VfB Stuttgart Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, VfB Stuttgart Maçı Hazırlıklarına Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde VfB Stuttgart ile oynayacağı maç için hazırlıklarına sabah saatlerinde antrenmanla başladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, ısınma, pas çalışmaları ve çift kale maçlarla hazırlandı. Ayrıca, John Duran da takımla çalışmalara katılmaya başladı.

FENERBAHÇE, 23 Ekim Perşembe akşamı evinde VfB Stuttgart ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3'üncü hafta maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli ekip, antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

M. Fatih Karagümrük maçında ilk 11 oynayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular, rejenerasyon yaptı. Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

JHON DURAN TAKIMLA BERABER ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Fenerbahçe'de Bugün yapılan antrenman itibarıyla John Duran, bireysel programlarını çoğunluk kısmını tamamlayarak takımla beraber çalışmalara başladı.

Duran yapılan antrenmanın ilk bölüm çalışmalarında ve pas çalışmasında yer aldı. Daha sonra bireysel programlarını uyguladı. Bugün yapılan antrenman itibarıyla futbolcumuz John Duran bireysel programlarını çoğunluk kısmını tamamlayarak takımla beraber çalışmalara başladı.

Duran yapılan antrenmanın ilk bölüm çalışmalarında ve pas çalışmasında yer aldı. Daha sonra bireysel programlarını uyguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
CHP'li Başarır'ın 'Namus' çıkışına AK Parti'den sert tepki

CHP'li Başarır'ın "Namus" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya 'Yobaz' dedi, oğluna kalem fırlattı

Devlet hastanesinde skandal: Doktor hakkında soruşturma başlatıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'de olaylı maç: Ortalık resmen savaş alanına döndü

Dev maç savaşa dönüştü
Diploma davasında gerginlik! İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı

İmamoğlu "Katılmayacağım" dedi, hakim zorla getirme talimatı verdi
Dünyaca ünlü isimlerin viral olan videosu: Para var huzur var

"Para var huzur var" dedirten video
Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa

Yıllar sonra ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'dan herkesi duygulandıran vefa
İsrail'de olaylı maç: Ortalık resmen savaş alanına döndü

Dev maç savaşa dönüştü
Louvre Müzesi 7 dakikada nasıl soyuldu? 138 kamera detayı

Louvre Müzesi 7 dakikada nasıl soyuldu? 138 kamera detayı
GENAR Araştırma, KKTC seçimlerinde fena çuvalladı

GENAR Araştırma, KKTC seçimlerinde fena çuvalladı
Osman Pamukoğlu'nun şaşıp kaldığı an: Dağda mıyız oğlum, ne yapıyorsun?

Osman Pamukoğlu'nun şaşıp kaldığı an: Dağda mıyız, ne yapıyorsun?
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
Fas'tan tarihi başarı: Finalde Arjantin'i yenip şampiyon oldular

Fas'tan tarihi başarı: Finalde Arjantin'i yenip şampiyon oldular
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan şaşırtan paylaşım! Takipçileri ikiye böldü

Şaşırtan paylaşım, "Karının orasına burasına sinek konmuş diyenlerin…"
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.