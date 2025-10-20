Fenerbahçe, VfB Stuttgart Maçı Hazırlıklarına Başladı

FENERBAHÇE, 23 Ekim Perşembe akşamı evinde VfB Stuttgart ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3'üncü hafta maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli ekip, antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

M. Fatih Karagümrük maçında ilk 11 oynayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular, rejenerasyon yaptı. Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

JHON DURAN TAKIMLA BERABER ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Fenerbahçe'de Bugün yapılan antrenman itibarıyla John Duran, bireysel programlarını çoğunluk kısmını tamamlayarak takımla beraber çalışmalara başladı.

