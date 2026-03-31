Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarın final serisinde ikinci maça çıkacak

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, final serisinin ikinci maçında yarın toplanıyor. Fenerbahçe, ilk maçı kazanarak avantaj elde etti, Galatasaray ise durumu eşitlemek istiyor.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarın play-off final serisi ikinci maçında karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı serinin ikinci maçı, saat 19.30'da başlayacak.

Seride ilk karşılaşmayı 85-70 kazanan sarı-lacivertliler, yarınki maçtan da galibiyetle ayrılarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Sarı-kırmızılı ekip ise mücadeleyi kazanarak seride durumu eşitlemeyi hedefliyor.

Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, 2025-2026 sezonu şampiyonu olacak.

Seride üçüncü karşılaşma, 4 Nisan'da Galatasaray'ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

Kaynak: AA / Süha Gür
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın polisini bayıltana kadar dövdüler

Nefret büyüyor! Trump'ın prensini bayılana kadar dövdüler
