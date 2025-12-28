Haberler

Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Nkunku takımını tek başına sırtladı

Güncelleme:
İtalya Serie A 17. hafta maçında Milan, sahasında Hellas Verona'yı 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Christopher Nkunku, maçta 2 gol atarak bu sezonki ilk gollerini kaydetti.

  • Milan, Serie A 17. hafta maçında Hellas Verona'yı 3-0 yendi.
  • Christopher Nkunku, bu sezon Serie A'da ilk gollerini attı.
  • Milan, bu galibiyetle Serie A'da 35 puana yükseldi.

İtalya Serie A 17. hafta maçında Milan ile Hellas Verona karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan mücadeleyi Milan 3-0'lık skorla kazandı.

MILAN'DAN ÇOK NET SKOR

Milan'a galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Christian Pulisic, 48 ve 53. dakikada dakikada Christopher Nkunku kaydetti.

NKUNKU İLK GOLLERİNİ ATTI

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Nkunku, bu sezon Serie A'da ilk gollerini atmayı başardı.

35 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte Milan, ligde 35 puana yükseldi. İki haftalık galibiyet serisi sonrası kaybeden Verona, 12 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Milan, Cagliari deplasmanına gidecek. Hellas Verona, sahasında Torino'yu ağırlayacak.

500

