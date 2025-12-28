Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Nkunku takımını tek başına sırtladı
İtalya Serie A 17. hafta maçında Milan, sahasında Hellas Verona'yı 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Christopher Nkunku, maçta 2 gol atarak bu sezonki ilk gollerini kaydetti.
MILAN'DAN ÇOK NET SKOR
Milan'a galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Christian Pulisic, 48 ve 53. dakikada dakikada Christopher Nkunku kaydetti.
NKUNKU İLK GOLLERİNİ ATTI
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Nkunku, bu sezon Serie A'da ilk gollerini atmayı başardı.
35 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla birlikte Milan, ligde 35 puana yükseldi. İki haftalık galibiyet serisi sonrası kaybeden Verona, 12 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Milan, Cagliari deplasmanına gidecek. Hellas Verona, sahasında Torino'yu ağırlayacak.