Fenerbahçe ve Corendon Alanyaspor 2-2 Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere sona erdi. Fenerbahçe'nin gollerini Nelson Semedo ve Youssef En-Nesyri atarken, Alanyaspor'dan İbrahim Kaya ve Yusuf Özdemir fileleri salladı.
Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Anderson Talisca'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Nelson Semedo'nun ortasında arka direkte Oğuz Aydın'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
48. dakikada Nelsson Semedo'nun sağ kanattan yerden pasında ceza sahası içinde topla buluşan Youssef En-Nesyri'nin kontrol edip dönerek vuruşunda meşin yuvarlak sol direğe çarpıp, oyun alanına döndü.
53. dakikada Fred'in ceza yayının sol tarafından sert vuruşunda ceza sahası içinde Enes Keskin'e çarpan meşin yuvarlak sağ tarafa açıldı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen hakem Cihan Aydın, topun Enes'in eline çarpmasından dolayı penaltı kararı verdi.
57. dakikada penaltıda topun başına geçen Anderson Taslisca'nın vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran sağ tarafında gelen meşin yuvarlağı çeldi.
61. dakikada Nelson Semedo'nun sağ taraftan pasında penaltı noktası yakında bulunan İrfan Can Kahveci'nin bekletmeden vuruşunda Alanyaspor defansı meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
72. dakikada sol kanattan Levent Mercan'ın ortasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Nelson Semedo'nun uzak köşeye yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
76. dakikada Archie Brown'un sol kanatta ortasında arka direkte Cenk Tosun'un indirdiği topu kale önünde Youssef En-Nesyri tamamladı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1
90+3. dakikada Florent Hadergjonaj'ın sağ kanattan ortasında kale önünde Yusuf Özdemir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'ın ellerinin arasından ağlara gitti. 2-2
Hakemler: Cihan Aydın, Mustafa Savranlar, Bilal Gölen
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Archie Brown, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo (Mert Müldür dk. 83), İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski (Cenk Tosun dk. 71), Oğuz Aydın (İrfan Can Kahveci dk. 52), Anderson Talisca (Levent Mercan dk. 71), Youssef En-Nesyri
Yedekler: Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş
Teknik Direktör: Domenico Tedesco
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Nuno Lima, Fidan Aliti, Ümit Akdağ, Enes Keskin (Florent Hadergjonaj dk. 82), Gaius Makouta (Nicolas Janvier dk. 82), Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya (İzzet Çelik dk. 67), Ui-Jo Hwang (Güven Yalçın dk. 74), Ogundu (Efecan Karaca dk. 82)
Yedekler: Paulo Victor, Fatih Aksoy, Baran Moğultay, Bruno Viana, Bedirhan Özyurt
Teknik Direktör: Joao Pereira
Goller: Nelson Semedo (dk. 72), Youssef En-Nesyri (dk. 76) (Fenerbahçe), İbrahim Kaya (dk. 18), Yusuf Özdemir (dk. 90+3) (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Milan Skriniar (Fenerbahçe), Ogundu, Ümit Akdağ (Corendon Alanyaspor) - İSTANBUL