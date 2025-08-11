Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında tarihi takas planı ortaya çıktı

Süper Lig'in devleri Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın transferde takas oyuncu planı yaptığı ancak Siyah-beyazlı oyuncu Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'yı tercih etmesi nedeniyle bu planın bozulduğu ortaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündemine dair çok konuşulacak bir gelişme yaşandı.

TARİHİ TAKAS TEKLİFİ

Fenerbahçe ve Beşiktaş, gelecek sezon çalışmaları kapsamında transferde takas oyuncu planı yaptı. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, yönetime rapor sunarak İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek'in Beşiktaş'a iyi katkı sağlayabileceğini ifade etti.

MOURINHO ONAY VERDİ

Solskjaer'in bu raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan Serdal Adalı yönetimi, Fenerbahçe ile temaslara başladı ve milli oyuncular İrfan Can Kahveci ile İsmail Yüksek'in durumlarını sordu. Beşiktaş'ın takas teklifine Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho olumlu yaklaştı. Mourinho'da Beşiktaş'tan orta saha oyuncusu Gedson Fernandes ve deneyimli eldiven Mert Günok'u takasta istedi.

TAKASI GEDSON BOZDU

Bu gelişme üzerine Beşiktaş yönetimi bu teklife ılımlı yaklaştı ancak Spartak Moskova ile de görüşen Gedson Fernandes'in tercihi Ruslardan yana oldu. Yıldız oyuncunun Rusya'yı tercih etmesi sonucu iki kulüp arasında yapılan anlaşmalar bozuldu.

