Euroleague'in 28. haftasında Türk takımları 2'de 2 yaptı

Euroleague'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Panathinaikos'u, A. Efes de evinde Virtus Bologna'yı mağlup etti.

Euroleague'de 28. hafta dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Bu hafta Türk takımları oynadığı maçlarda parkeden galip ayrıldı. A. Efes, evinde karşılaştığı İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı 91-60'lık skorla mağlup etti üst üste 3. maçını kazandı. Fenerbahçe Beko ise Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan takımı Panathinaikos'u deplasmanda Wade Baldwin'in son saniyesi basketiyle 85-83 yendi ve son 7. maçında galip geldi.

Ligde Fenerbahçe 20 galibiyetle liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertlileri 18'er galibiyetli Olympiakos ile Valencia Basket takip ediyor. Efes ise haftayı 9 galibiyetle 17. sırada tamamladı. Ligin son sırasında da 7 galibiyet bulunan ASVEL var.

Euroleague'de haftanın toplu sonuçları şöyle:

A. Efes: 91 - Virtus Bologna: 60

Maccabi Tel Aviv: 111 - Bayern Münih: 106

Olympiakos: 92 - Kızılyıldız: 86

Barcelona: 74 - Paris Basketball: 85

Valencia Basket: 82 - ASVEL: 67

Zalgiris Kaunas: 93 - Hapoel Tel Aviv: 82

Monaco: 102 - Baskonia: 92

Panathinaikos: 83 - Fenerbahçe: 85

Olimpia Milano: 78 - Dubai Basketball: 96

Partizan: 73 - Real Madrid: 77 - İSTANBUL