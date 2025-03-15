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Fenerbahçe ve A. Efes Euroleague'de Galip Geldi

Fenerbahçe ve A. Efes Euroleague'de Galip Geldi
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THY Euroleague'in 29. haftasında Fenerbahçe, ASVEL'i 92-82; A. Efes ise Bayern Münih'i 97-92 mağlup etti. Türk takımları bu hafta oynadığı 2 maçtan da galip ayrılarak başarılı bir performans sergiledi.

THY Euroleague'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde ASVEL'i, A. Efes de deplasmanda Bayern Münih'i mağlup etti.

THY Euroleague'de 29. hafta dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Bu hafta Türk takımları oynadığı 2 maçtan da galip ayrıldı. Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fransız ekibi ASVEL'i 92-82'lik skorla mağlup ederek, 20. galibiyetini aldı. A. Efes ise Bayern Münih'e konuk olurken, parkeden 97-92'lik skorla galip ayrıldı.

Türk Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ise Yunanistan derbisinde Olympiakos'a 76-74 mağlup oldu. 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Panathinaikos, 11. yenilgisini yaşadı.

Olympiakos liderliğini sürdürdü

THY Euroleague'de Olympiakos, 22 galibiyetle liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe 20 galibiyetle ikinci sırada, Panathinaikos ise 18 galibiyetle 3. sırada bulunuyor. Efes, haftayı 11. sırada tamamlarken, ligin son sırasında ise 5 galibiyeti olan ALBA Berlin var.

Euroleague'in 29. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe Beko: 92 - Asvel: 82

Kızılyıldız: 80 - Olimpia Milano: 82

Zalgiris Kaunas: 83 - Paris Basketball: 81

ALBA Berlin: 97 - Baskonia: 90

Maccabi Tel Aviv: 91 - Monaco: 88

Virtus Bologna: 67 - Real Madrid: 80

Olympiakos: 76 - Panathinaikos: 74

Bayern Münih: 92 - A. Efes: 97

Barcelona: 87 - Partizan: 80 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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