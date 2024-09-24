Fenerbahçe, Union SG Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika'nın Union SG takımı ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde düzenlediği antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman, ısınma, çabukluk çalışmaları ve pas çalışmaları ile sürdürüldü.
Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Union SG ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Sarı-lacivertli ekip, Union SG maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL