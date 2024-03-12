Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 turu rövanş maçı öncesi antrenmanlarını sürdürdü. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanda takım, koşu, ısınma ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Fenerbahçe, 14 Mart Perşembe akşamı UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 turu rövanş maçında konuk edeceği Union Saint- Gilloise maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL