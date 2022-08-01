Fenerbahçe, UEFA listesini güncelledi Fenerbahçe'de, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda oynanacak Slovacko maçı öncesi UEFA listesi güncellendi. Fenerbahçe'de, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda oynanacak Slovacko maçı öncesi UEFA listesi güncellendi. Sarı-lacivertlilerde; Serdar Aziz, Tisserand, Pelkas, İrfan Can Kahveci ve Joao Pedro listeden çıkarılırken, Mauricio Lemos, Luan Peres, Gustavo Henrique ile Mergim Berisha listeye dahil edildi. UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda 4 Ağustos Perşembe günü sahasında Çekya takımı Slovacko ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, UEFA listesini güncelledi. Sarı-lacivertlilerin listesinde şu isimler yer alıyor: "Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique, Luan Peres, Mauricio Lemos, Filip Novak, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique, Bruma, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek, Emre Mor, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya." (İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Mergim Berisha Mauricio Lemos Fenerbahçe Spor Güncel Haberler

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